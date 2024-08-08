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11:25, 8 августа 2024Экономика

Один из крупнейших банков мира заявил об увеличении вероятности рецессии в США

JPMorgan: вероятность наступления рецессии в США в 2024 году выросла до 35 %

Фото: Mike Segar / Reuters

Американский банк JPMorgan Chase повысил вероятность наступления рецессии в экономике США к концу текущего года с 25 до 35 процентов. Об этом со ссылкой на письмо кредитной организации, направленное клиентам, пишет Bloomberg.

Макроэкономические данные «намекают на более резкое, чем ожидалось, ослабление спроса на рабочую силу и первые признаки сокращения рабочей силы», — указали экономисты одного из крупнейших банков в мире. Вероятность рецессии ко второй половине 2025 года они сохранили на уровне 45 процентов.

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При этом аналитики резко — с 50 до 30 процентов — снизили вероятность сохранения процентных ставок ФРС «высокими в течение длительного времени». На фоне снижения инфляционного давления в JPMorgan ожидают снижения ставок на 0,5 процентных пункта в сентябре и ноябре. На прошлой неделе глава выполняющей в США функции Центрального банка организации Джером Пауэлл допустил, что ФРС может скоро снизить процентные ставки уже в начале осени.

В понедельник, 5 августа, неутешительные экономические данные из США вкупе с рядом других факторов стали причиной обвала котировок на американском, а также азиатских и европейских фондовых рынках.

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      Дмитрий Воронин
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