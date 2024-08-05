Названа причина обвала фондовых рынков по всему миру

Anderida: ужесточение денежно-кредитной политики в Японии вызвало эффект домино

Ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) в Японии стало одной из главных причин обвала индексов фондовых рынков в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мнение аналитиков компании Anderida Financial Group.

Как уточнили эксперты, изменение стратегии японского регулятора вызвало эффект домино и распространило кризисный обвал с местного фондового рынка на другие регионы. До недавнего времени, подчеркивают аналитики, торговля строилась на разнице в ставках между Федеральной резервной системой (ФРС) США и Банка Японии.

Если раньше участники местного фондового рынка предпочитали брать в долг дешевеющую иену и на эту сумму закупать американские доллары, то с ужесточением ДКП их стратегия изменилась в связи с резким укреплением курса иены к мировой резервной валюте. Подобное обстоятельство вызвало эффект спирали. «Происходит отток этих средств с американского рынка, что, в свою очередь, влияет на японский», — резюмировали эксперты.

Ранее в ходе торгов на биржах АТР заметно просели акции крупнейших технологических гигантов, включая TSMC, Samsung Electronics, Toyota Motor и Mitsubishi UFJ Financial Group. На этом фоне азиатский фондовый индекс MSCI Asia Pacific сократился на 4,9 процента. В свою очередь, японский TOPIX упал на 10,6 процента, что стало максимальным снижением со времен «черного понедельника» 1987 года. Негативная тенденция затронула и европейские торговые площадки. Так, индекс STOXX 600 снизился на 2,3 процента, лондонской FTSE 100 — на 2,4 процента, Афинской фондовой биржи — на 5 процентов. Эксперты связывают подобную динамику с рядом факторов, включая риски рецессии в США на фоне неожиданного роста безработицы.