Курс биткоина упал ниже 50 тысяч долларов

В понедельник, 5 августа, курс самой популярной криптовалюты — биткоина — обрушился. Утром он стоил меньше 50 тысяч долларов за монету: это оказалось самым резким падением с 2021 года.

Рынок криптовалют потерял сотни миллиардов долларов

За последние 24 часа биткоин подешевел на 18 процентов, а за двое суток потерял почти пятую часть стоимости. Вторая по популярности криптовалюта, Ethereum за день подешевела на 20 процентов, а в моменте «эфир» падал до 2100 долларов, что является минимальным значением в этом году.

на $400 млрд сократилась капитализация крипторынка

В общей сложности с вечера воскресенья общая капитализация крипторынка просела более чем на 400 миллиардов долларов. Обрушение стало результатом сложного сплетения макроэкономических факторов и растущей геополитической напряженности. Среди ключевых факторов, влияющих на курс биткойна, эксперты выделяют предстоящие выборы в США, которые традиционно вносят элемент неопределенности в экономическую политику страны.

Биткоин болезненно отреагировал на ситуацию в США

Кроме того, в пятницу, 2 августа в США опубликовали статистику. Из нее следует, что число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 114 тысяч. Это стало одним из самых слабых показателей с начала пандемии. Месяцем ранее число занятых выросло на 179 тысяч. Уровень безработицы неожиданно вырос четвертый месяц подряд до 4,3 процента. Судя по отчету, количество новых рабочих мест оказалось ниже ожиданий. Эти данные вызвали опасения относительно возможной рецессии и повлияли на настроения инвесторов.

Фото: Dado Ruvic / Reuters

В итоге признаки слабости экономики США спровоцировали спад на Уолл-стрит и падение доходности казначейских облигаций. Последние потеряли 3,77 процента, отметив самый низкий уровень с июля 2023 года.

Падение произошло и на других рынках

Самый яркий пример — Япония. Фондовый индекс Nikkei 225 (ключевой индикатор Токийской фондовой биржи TSE, включающий акции 225 крупнейших компаний Японии) по итогам торгов 5 августа потерял больше 10 процентов. На пике обвала индекс опускался до 31 156,12 пункта, глубина падения достигала 13,23 процента. Инвесторы уже назвали происходящее историческим событием. По масштабам обрушение оказалось сильнее черного понедельника 1987 года, когда индекс падал на 3 836,33 пункта (на 14,9 процента).

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В этом случае снижение котировок тоже стало результатом разнонаправленных факторов. Как пишет Bloomberg, доверие инвесторов рухнуло не только из-за ухудшения экономических данных в США. Также повлиял роста курса иены и ужесточение денежно-кредитной политики: по итогам недавнего заседания японский ЦБ поднял ставку 0–0,1 до 0,25 процента — максимума за 15 лет. В итоге индекс Topix, один из ключевых для рынка акций Японии, снизился за два дня на 9,2 процента. Это оказалось самым серьезным падением с 2011 года, когда произошла авария на «Фукусиме».

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Упали также и мировые цены на нефть: стоимость эталонной Brent оказалась ниже 76 долларов за баррель впервые с 9 января 2023 года. Цена на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре на Нью-Йоркской товарной бирже снижается на 1,17 процента до 72,66 доллара за баррель. Слабые данные по экономике США, еще больше увеличившие риск рецессии, которая ударит по сырьевому спросу, объяснил эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Бабин.

Происходящее на мировом рынке не обошло стороной и Россию. В начале торговой сессии понедельника индекс Мосбиржи (IMOEX) упал на 1,85 процента, опустившись до 2845,47 пункта. В предыдущий раз такая ситуация была более года назад — 10 июля 2023 года.