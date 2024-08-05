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08:51, 5 августа 2024Экономика

Курс биткоина обрушился

Биткоин на площадке Binance подешевел почти на 12 %
СюжетКурс биткоина:

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Курс биткоина на торгах на криптовалютной бирже Binance в понедельник, 5 августа обрушился почти на 12 процентов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Монета начала дешеветь еще с 4 августа, пиковая цена на тот момент составляла 60,829 тысячи долларов. Сейчас ее стоимость опустилась до 53,315 тысячи долларов. На минимуме стоимость самой популярной криптовалюты опускалась до 52,559 доллара.

В конце июля курс биткоина поднимался выше 69 тысячи долларов. Одним из факторов подорожания токена называли ожидания победы Дональда Трампа на выборах президента США. Бывший глава государства заявил о намерении превратить страну в «биткоин-сверхдержаву». Он пообещал следить, чтобы американские власти не продавали активы в биткоинах. В дальнейшем Трамп намерен создать «стратегический резерв» криптовалюты в США в случае победы на выборах.

За последние месяцы Трамп изменил свою точку зрения на криптовалюты, чтобы обойти своего соперника Джо Байдена и привлечь на свою сторону криптосообщество. После новостей о покушении на экс-президента США Дональда Трампа биткоин подорожал до 62,373 тысячи долларов.

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      Вячеслав Агапов
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