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15:14, 15 июля 2024Экономика

Биткоин подорожал после новостей о покушении на Трампа

Биткоин подорожал до 62,373 тысячи долларов после новостей о покушении на Трампа
СюжетКурс доллара:

Фото: Etienne Laurent / Reuters

После новостей о покушении на экс-президента США Дональда Трампа биткоин подорожал до 62,373 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinDesk.

Курс биткоина в понедельник, 15 июля, вырос на 4,1 процента. При этом за прошедший месяц криптовалюта потеряла 6,4 процента стоимости.

О покушении на бывшего американского президента стало известно 13 июля. В Трампа совершили несколько выстрелов, когда он выступал на предвыборном митинге в Пенсильвании.

«Трампа считают сторонником криптовалюты, и есть мнение, что его позиция в предвыборной гонке усилилась. Трейдеры ищут активы, которые выиграют в случае возвращения Трампа к власти», — пояснил инвестиционный аналитик брокерской компании AJ Bell Дэн Коутсуорт.

За последние месяцы Трамп изменил свою точку зрения на криптовалюты, чтобы обойти своего соперника Джо Байдена и привлечь на свою сторону криптосообщество. Бывший президент намерен выступить на конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле, штат Теннесси, 27 июля.

В марте 2024-го стоимость биткоина поднималась выше рекордных 73 тысяч долларов. На тот момент стоимость токена в 3,5 раза превышала уровень 2022 года, когда монета стабильно торговалась ниже 20 тысяч долларов.

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      Вячеслав Агапов
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