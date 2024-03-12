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17:51, 12 марта 2024Экономика

Стоимость биткоина установила новый рекорд

Курс биткоина на бирже Coinbase преодолел отметку в $73 тысячи
СюжетКурс доллара:

Фото: Pogiba Aleksandra / Globallookpress.com

Стоимость биткоина во время торгов на криптовалютной бирже Coinbase установила новый рекорд. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Курс самой популярной монеты вырос на 0,61 процента и преодолел отметку в 73 тысячи долларов. На максимуме ее стоимость поднималась до 73 027 долларов. Однако после резкого роста криптовалюта подешевела, потеряв в цене более тысячи долларов. На минимуме биткоин падал до уровня 71,8 тысячи долларов. К моменту написания материала его стоимость опустилась до 71 843 долларов, итоговое падение за день составило 0,34 процента.

Bitcoin от TradingView

Ралли биткоина продолжается с февраля 2024 года, и самая популярная в мире монета каждую неделю обновляет исторические рекорды. 12-го числа криптовалюта преодолела психологическую отметку в 50 тысяч долларов, а с начала 2022 года она подорожала более чем втрое. Аналитики объясняют такие показатели общим хайпом и анонсированным процессом халвинга — замедления майнинга новых единиц криптовалюты и снижения вознаграждения ее добытчикам с целью сдержать инфляцию. Также биткоин становится своего рода активом-убежищем на фоне общей нестабильности в экономике, отмечают эксперты.

По словам кандидата экономических наук Владимира Григорьева, биткоин не сможет расти вечно — его сдерживает ряд факторов, и предел укрепления составляет порядка 75-80 тысяч долларов. Подорожание популярного токена связано с тем, что криптовалюта стала более популярным направлением инвестирования, чем несколько лет назад, объяснил он.

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      Вячеслав Агапов
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