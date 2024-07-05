Курс биткоина рухнул

Курс биткоина упал на 10 процентов за два дня до минимума с февраля

Падение курса биткоина в пятницу, 5 июля, заметно ускорилось, за сутки самая популярная цифровая валюта рухнула более чем на семь процентов, а за два дня — более чем на 10 процентов. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Coinbase.

С майских максимумов биткоин потерял 20 процентов стоимости. На минимуме он доходил до 53 700 долларов, а по состоянию на 8:05 по московскому времени он торгуется на уровне 53 999 доллара.

Эксперты не исключают падение монеты ниже уровня 50 тысяч долларов на фоне нехватки ликвидности на рынке и отсутствия позитивных событий. По оценке Bloomberg, участников рынка нервирует неопределенность в политической гонке в США, то есть возможная замена президента Джо Байдена на кандидата, критически настроенного к криптовалютам.

Также участники рынка считают, что власти Германии начали перемещать на биржи конфискованные токены, что усиливает предложение и давит на цены. Дополнительным фактором стали ожидания распродажи криптовалюты клиентами обанкротившейся биржи Mt Gox на сумму около девяти миллиардов долларов, о чем площадка объявила две недели назад.

Другие крупнейшие криптовалюты падают вместе с биткоином. Эксперты указывают, что майнеры биткоина начали отключать неэффективное оборудование, что исторически происходит перед падением рынка.

В марте этого года стоимость биткоина поднималась выше рекордных 73 тысяч долларов. На тот момент его стоимость в 3,5 раза превышала уровень 2022 года, когда монета стабильно торговалась ниже 20 тысяч долларов.