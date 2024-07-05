Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:07, 5 июля 2024Экономика

Курс биткоина рухнул

Курс биткоина упал на 10 процентов за два дня до минимума с февраля
СюжетКурс биткоина:

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Падение курса биткоина в пятницу, 5 июля, заметно ускорилось, за сутки самая популярная цифровая валюта рухнула более чем на семь процентов, а за два дня — более чем на 10 процентов. Об этом свидетельствуют данные криптобиржи Coinbase.

С майских максимумов биткоин потерял 20 процентов стоимости. На минимуме он доходил до 53 700 долларов, а по состоянию на 8:05 по московскому времени он торгуется на уровне 53 999 доллара.

Эксперты не исключают падение монеты ниже уровня 50 тысяч долларов на фоне нехватки ликвидности на рынке и отсутствия позитивных событий. По оценке Bloomberg, участников рынка нервирует неопределенность в политической гонке в США, то есть возможная замена президента Джо Байдена на кандидата, критически настроенного к криптовалютам.

Bitcoin от TradingView

Также участники рынка считают, что власти Германии начали перемещать на биржи конфискованные токены, что усиливает предложение и давит на цены. Дополнительным фактором стали ожидания распродажи криптовалюты клиентами обанкротившейся биржи Mt Gox на сумму около девяти миллиардов долларов, о чем площадка объявила две недели назад.

Другие крупнейшие криптовалюты падают вместе с биткоином. Эксперты указывают, что майнеры биткоина начали отключать неэффективное оборудование, что исторически происходит перед падением рынка.

В марте этого года стоимость биткоина поднималась выше рекордных 73 тысяч долларов. На тот момент его стоимость в 3,5 раза превышала уровень 2022 года, когда монета стабильно торговалась ниже 20 тысяч долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Следствие прекратило дело о мошенничестве против генерала Цокова. Он погиб год назад при ракетном ударе ВСУ

      Подросток выстрелил в лицо 11-летнему мальчику на спортивной площадке в российском городе

      Женщина поймала себя на влечении к пожилым мужчинам и обеспокоилась

      В подполье сообщили об ударе по центру подготовки украинских диверсантов-подводников

      Стала известна личность нового премьера Британии после поражения консерваторов на выборах

      Рособрнадзор опроверг историю с неэтичным досмотром девочек на ЕГЭ

      Россиянин расправился с приятелем из-за конфликта и получил десять лет колонии

      В ЛНР сообщили об обстреле ВСУ бежавших с позиций украинских солдат

      Лидер лейбористов Британии выступил с обещанием

      Курс биткоина рухнул

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше