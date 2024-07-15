Подозреваемый в покушении на Трампа являлся членом стрелкового клуба

CBS News: подозреваемый в покушении на Трампа был членом стрелкового клуба

Подозреваемый в покушении на экс-президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс являлся членом стрелкового клуба. Об этом глава клуба Билл Селлито рассказал телеканалу CBS News.

«Мы можем подтвердить, что Крукс был членом клуба спортивной стрельбы, в связи с расследованием мы не можем давать дальнейшие комментарии», — заявил он.

О покушении на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа стало известно вечером 13 июля. В тот момент он выступал на митинге в Пенсильвании. Стрелок был ликвидирован на месте, в 140 метрах от трибуны, где выступал политик.

Нынешний глава государства Джо Байден пообещал, что расследование покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа будет быстрым, но при этом тщательным.