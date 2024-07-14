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21:29, 14 июля 2024Мир

Байден пообещал быстро расследовать покушение на Трампа

Байден заявил, что расследование покушения на Трампа будет быстрым и тщательным
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Президент США Джо Байден пообещал, что расследование покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа будет быстрым, но при этом тщательным, сообщает РИА Новости.

«Я распорядился, чтобы расследование было тщательным и быстрым», — заявил глава государства.

О покушении на жизнь кандидата в президенты США Дональда Трампа стало известно вечером 13 июля. В тот момент он выступал на митинге в Пенсильвании. Стрелок был ликвидирован на месте, в 140 метрах от трибуны, где выступал политик.

Журналисты отметили, что от смерти Трампа спасло движение головой перед выстрелом. Во время мероприятия на большой экран вывели диаграммы, показывающие статистику иммиграции в США, в связи с чем Трамп повернул голову в сторону экрана.

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      Марина Совина
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