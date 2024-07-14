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21:18, 14 июля 2024Мир

Названа причина спасения Трампа во время покушения

Daily Mail: во время покушения в Пенсильвании Трампа спасло движение головой
СюжетСтрельба в США

Фото: Brendan McDermi / Reuters

Кандидата в президенты США Дональда Трампа во время покушения спасло от смерти движение головой перед выстрелом, пишет издание Daily Mail.

Как отметили журналисты, во время мероприятия на большой экран вывели диаграммы, показывающие статистику иммиграции в США. Трамп повернул голову в сторону экрана. В это время послышалось несколько хлопков, бывший президент схватился за ухо, а потом спрятался за трибуной.

Авторы материала назвали причиной спасения Трампа движение головой. По их мнению, именно это уберегло кандидата в президенты США от тяжелого ранения.

13 июля на Трампа совершили покушение. Звуки стрельбы раздались во время выступления кандидата в президенты Соединенных Штатов в Пенсильвании.

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      Марина Совина
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