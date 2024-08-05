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12:44, 5 августа 2024Экономика

В Азии рухнули фондовые индексы

На биржах Азиатско-Тихоокеанского региона произошел обвал фондовых индексов

Фото: Kyodo / Reuters

Во время торгов на биржах Азиатско-Тихоокеанского региона произошел обвал фондовых индексов, схожую динамику продемонстрировали и акции местных технологических корпораций. Об этом сообщает Bloomberg.

Негативная динамика затронула индексы крупнейших региональных бирж. Так, японский TOPIX упал на 10,6 процента и продемонстрировал максимальное падение с 1987 года. В свою очередь, индекс Nikkei закрылся еще большим снижением — на 13,4 процента.

Тенденция затронула и другие торговые площадки региона. Индекс тайваньской биржи Taiex упал на 8,4 процента, а корейский индекс Kospi снизился на 8 процентов. Азиатский фондовый индекс MSCI Asia Pacific сократился на 4,9 процента. Достигнутый результат приблизился к худшему с 2020 года показателю и был во многом вызван падением акций технологических гигантов, включая TSMC, Samsung Electronics, Toyota Motor и Mitsubishi UFJ Financial Group. На эти компании пришлось в общей сложности четверть потерь индекса MSCI.

Ранее агентство Bloomberg сообщило о трудном выборе властей Японии между спасением курса иены и поддержанием стабильности местного фондового рынка на фоне обрушения индекса последнего. Глава валютной стратегии Saxo Markets Чару Чанана заявила, что в результате опасений по поводу риска рецессии в США могут привести к резкому укреплению курса местной нацвалюты к доллару. Этот фактор, по ее словам, может оказать еще большее давление на японские акции.

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