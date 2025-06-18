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17:24, 18 июня 2025Экономика

Трамп снова обозвал главу ФРС

Трамп назвал глупым руководителя Федеральной резервной системы США
Кирилл Луцюк

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп спрогнозировал, какое решение примет Федеральная резервная система (ФРС) США по поводу процентной ставки в среду, 18 июня. Главу Белого дома процитировал канал CNBC.

По мнению Трампа, «глупый» шеф ФРС Джером Пауэлл, вероятнее всего, не пойдет на снижение ставки. Между тем сам президент уверен, что ее надо понизить как минимум на два процентных пункта.

Это не первый раз, когда президент США позволяет себе резко высказываться в адрес руководителя американского регулятора. В начале июня он назвал того «невозможным» и «слишком поздно Пауэллом».

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Во второй половине апреля он назвал Пауэлла крупным неудачником и призвал к немедленному снижению ставок. Кроме того, он требовал отставки главы ФРС и искал способы уволить Пауэлла с занимаемой должности.

В свою очередь, шеф ФРС жестко критиковал политику Трампа и предупреждал, что его тарифы спровоцируют рост цен на фоне замедления экономики и ослабления рынка труда в США.

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