Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:59, 17 апреля 2025Экономика

Трамп пригрозил уволить главу ФРС после критики его тарифов

Трамп: Глава Федрезерва США Пауэлл должен уйти в отставку как можно скорее
Вячеслав Агапов

Фото: Nathan Howard / Reuters

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл должен уйти в отставку как можно скорее. С таким призывом выступил американский президент Дональд Трамп, увольнением главе Федрезерва он пригрозил на личной странице в соцсети Truth Social.

Глава государства отметил, что в Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизит процентные ставки в седьмой раз и это «слишком поздно». В то же время американский регулятор не торопится с этим решением, хотя для смягчения денежно-кредитной политики уже давно пришло время.

«Цены на нефть падают, продукты (даже яйца!) дешевеют, а США богатеют на тарифах. Следовало снизить процентные ставки, как это сделал ЕЦБ, еще давно, и он [Пауэлл], безусловно, должен снизить их сейчас. Пауэлл должен уйти в отставку как можно скорее», — высказался Трамп.

Днем ранее, выступая в Экономическом клубе Чикаго, Пауэлл отметил, что импортные пошлины Трампа спровоцируют рост цен на фоне замедления экономики и ослабления рынка труда в США. По его мнению, решение развязать торговую войну может помешать реализации целей ФРС и осложнить достижения цели по инфляции в два процента. Эффект тарифов, которые установил Трамп, оказался сильнее самых пессимистичных прогнозов регулятора, создав «фундаментальные изменения» без исторических аналогов, раскритиковал решения президента Пауэлл.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина высказался о переговорах России и США

    Экс-возлюбленная российского миллиардера снялась без макияжа на отдыхе с молодым партнером

    Раскрыто отношение россиян к сленгу зумеров

    Россиянин с ножом напал на пьяного сожителя матери и сам позвонил в полицию

    В российском регионе пройдет турнир по поеданию беригов и выпиванию джомбы

    Центробанк Турции неожиданно резко поднял ключевую ставку

    Молодого бойфренда Шер сняли с полуголыми девушками

    Названа еще одна причина роста цен на смартфоны

    Назван критический возраст для отказа от алкоголя

    В МИД высказались о готовности восстановления отношений с Грузией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости