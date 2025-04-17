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10:26, 17 апреля 2025Экономика

Глава ФРС предупредил о рисках для США из-за тарифов Трампа

Пауэлл: Тарифы Трампа спровоцируют рост цен на фоне замедления экономики США
Вячеслав Агапов

Фото: Nathan Howard / Reuters

Тарифы президента Дональда Трампа спровоцируют рост цен на фоне замедления экономики и ослабления рынка труда в США. Об этом предупредил глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.

Выступая 16 апреля в Экономическом клубе Чикаго, глава регулятора отметил, что решение главы государства развязать торговую войну может помешать реализации целей ФРС. По его словам, недавняя волатильность рынка вызвана политикой Вашингтона, а не системным кризисом в экономике. Импортные пошлины могут осложнить достижения цели по инфляции в два процента.

Эффект тарифов, которые установил Трамп, оказался сильнее самых пессимистичных прогнозов регулятора, создав «фундаментальные изменения» без исторических аналогов. Несмотря на устойчивость экономики страны, рост ВВП США уже замедлился. Тарифы могут вызвать как временный, так и длительный рост инфляции. Для смягчения последствий критически важно удержать инфляционные ожидания на низком уровне, отметил он.

Глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала предупредила, что из-за торговых войн, вызванных ужесточением таможенной политики США и ответных мер со стороны властей третьих стран, рост мировой экономики замедлится. Эксперты ожидают замедления темпов роста глобального ВВП в этом году с 2,8 до 2,2 процента. «Я глубоко обеспокоена неопределенностью, связанной с противостоянием между США и Китаем», — посетовала она.

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