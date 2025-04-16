ВТО понизила прогноз роста мировой экономики из-за пошлин Трампа

ВТО понизила прогноз роста глобального ВВП в 2025 году до 2,2 % из-за пошлин США

Темпы роста мировой экономики в 2025 году с большой долей вероятности замедлятся из-за торговых войн, вызванных ужесточением таможенной политики США и президента Дональда Трампа и ответных мер со стороны властей третьих стран. Об этом сообщается в отчете Всемирной торговой организации (World Trade Organization, WTO).

Эксперты ожидают замедления темпов роста глобального ВВП в этом году до 2,2 процента. Предыдущая оценка подразумевала динамику на уровне в 2,8 процента. Таким образом, прогноз был понижен на 0,6 процентного пункта (п.п.). В 2026 году, согласно обновленной оценке, мировая экономика увеличится на 2,4 процента вместо ранее ожидавшихся 2,6 процента.

Изменение было продиктовано в том числе введением новых тарифов США на импорт китайской продукции и ответных мер Пекина. Торговое противостояние двух ведущих стран может негативным образом отразиться на экономическом потенциале развивающихся государств. «Я глубоко обеспокоена неопределенностью, связанной с противостоянием между США и Китаем», — посетовала глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.

Эскалация торговых войн приведет к заметному спаду объемов мировой торговли, предупреждают в ВТО. С наибольшим ущербом, по мнению аналитиков, столкнутся страны Северной Америки, включая США. Экспорт товаров и услуг из этого региона в 2025 году может сократиться на 12,6 процента в сравнении с прошлогодним показателем. Глобальная же реализация при таком раскладе снизится на 0,2 процента, а темпы роста в секторе услуг вырастут лишь на 4 процента.

Власти США несколько раз с начала апреля поднимали импортные пошлины на китайскую продукцию. Глава Белого дома объяснил ужесточение таможенной политикой «неуважением Пекина к мировому рынку». Власти КНР отвечали на каждое повышение пошлин зеркальными мерами.

В результате сейчас суммарные ставки на импорт китайской продукции в США находятся на уровне в 145 процентов от таможенной стоимости. В дальнейшем Белый дом не исключил повышения ставок до 245 процентов в отношении некоторых категорий товаров из Китая. В то же время для продукции из 75 стран Трамп сделал 90-дневную паузу на повышенные пошлины. В течение этого срока будет действовать базовая ставка в 10 процентов.

Пошлины КНР в отношении американской продукции в настоящее время составляют 125 процентов. Пекин неоднократно обращался в ВТО с целью разрешить торговые противоречия с США, однако на рассмотрение подобных жалоб уйдет продолжительное время. Вашингтон же, в свою очередь, настаивает, что меры против китайской продукции не противоречат основным положениям Всемирной торговой организации.