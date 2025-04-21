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17:37, 21 апреля 2025Экономика

Трамп выбранил руководителя Федеральной резервной системы

CNBC: Трамп назвал Пауэлла неудачником и потребовал немедленно снизить ставки
Кирилл Луцюк
Джером Пауэлл

Джером Пауэлл. Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла крупным неудачником. Об этом сообщило CNBC.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что если ставки ФРС не будут снижены немедленно, то экономика США может замедлиться. Поэтому, как полагает президент, необходимы превентивные меры. Он убежден, что в настоящее время в США почти нет инфляции, а расходы на энергоносители и «большинство других вещей» снижаются.

Телеканал напомнил, что это уже не первая атака Трампа на Пауэлла. В настоящее время глава государства и его команда ищут способы законно уволить руководителя ФРС до того, как истечет срок его полномочий в 2026 году. Сам Пауэлл категорически заявил, что президент не может отстранить его от должности по закону. В свою очередь, вице-президент Evercore ISI Кришна Гуха отметил, что любая попытка Трампа уволить Пауэлла, скорее всего, спровоцирует резкую распродажу на фондовых рынках США. Кроме того, курс доллара упадет еще сильнее.

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До этого Пауэлл заявил, что тарифы Трампа спровоцируют рост цен на фоне замедления экономики и ослабления рынка труда в США. Глава Белого дома в ответ на это сказал, что руководитель ФРС должен уйти в отставку как можно скорее. Директор Национального экономического совета Кевин Хассетт позже подтвердил, что Трамп ищет возможность уволить Пауэлла.

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