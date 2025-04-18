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20:04, 18 апреля 2025Экономика

Трамп захотел уволить главу одного из ключевых агентств США

Bloomberg: Трамп стал искать способ уволить руководителя ФРС Пауэлла
Кирилл Луцюк
Джером Пауэлл

Джером Пауэлл. Фото: Graeme Jennings / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп ищет возможность уволить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на директора Национального экономического совета Кевина Хассетта.

Это произошло на следующий день после того, как глава государства раскритиковал Пауэлла за недостаточно оперативное снижение процентных ставок. Хассет уверен, что ФРС при Пауэлле действовала в интересах демократов.

В свою очередь, Пауэлл критически оценил тарифную политику Белого дома. Он уверен, что пошлины Трампа спровоцируют рост цен в условиях замедления экономики и ослабления рынка труда. Кроме того, он считает, что из-за Трампа ФРС будет непросто добиться поставленных целей по инфляции.

После этого Трамп заявил, что Пауэлл должен уйти в отставку как можно быстрее. По мнению Трампа, ФРС стоило взять пример с Европейского центрального банка, который неоднократно снижал ставки.

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