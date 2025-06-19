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07:46, 19 июня 2025Экономика

Глава ФРС заявил об ожидающемся в США росте цен

Пауэлл после отказа от снижения ставок: Летом в США ожидается рост инфляции
Дмитрий Воронин
Джером Пауэлл

Джером Пауэлл. Фото: Hu Yousong / Globallookpress.com

Введенные Белым домом таможенные пошлины в ближайшем будущем приведут к значительному росту инфляции, заявил Джером Пауэлл, председатель американской Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции ЦБ страны, комментируя решение не снижать ставки в США. Об этом сообщает ТАСС.

Роста цен глава регулятора ожидает уже этим летом. «В конечном счете, за тарифы придется заплатить, и часть этих расходов ляжет на конечного потребителя», — сказал Пауэлл, подчеркнув, что «об этом сообщает бизнес».

О несколько повышенной инфляции говорится и в заявлении ФРС, опубликованном по итогам ее двухдневного заседания, на котором приняли решение сохранить учетную ставку на уровне 4,25–4,5 процентов годовых.

Таким образом, ФРС снова не отреагировала на призывы главы США Дональда Трампа, который в последнее время регулярно требует снижения ставок. Накануне он предсказывал такое решение и назвал Пауэлла «глупым».

В 2024 года регулятор несколько раз снижал ставку, доведя ее до нынешних значений, но с приходом к власти Трампа делать это перестал. Уже в январском пресс-релизе, как и сейчас, говорилось о стабильных условиях на рынке труда и той же ситуации с ростом цен. С апреля в число факторов попала и торговая война, которая, как отмечают эксперты, постепенно стала для США нормой.

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