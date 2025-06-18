Торговые войны назвали нормой для США

Экономист Бадалов: Торговые войны стали для США нормой

Ведение торговых войн против разных стран уже можно назвать нормой для США, а реализация таких сценариев не обязательно имеет геополитические причины. Такое мнение в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» высказал кандидат экономических наук Лазарь Бадалов.

«Политика США здесь очевидна. Она ведется не первый год и не первым президентом — это санкции, различные варианты развития этих санкций», — сказал он, указав на появившееся понимание о том, что «правила игры меняются» и экономические войны ведутся не только с политическими конкурентами, но и, например, с Евросоюзом.

По словам эксперта, речь теперь идет о движении «в обратную сторону от того, к чему все шли долгие годы», создавая структуры, которые облегчают международную торговлю.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил по итогам саммита G7, что «с осторожным оптимизмом» ждет введения новых американских санкций против России. Вопрос о них на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке сенаторы отложили до июля.

Также на прошлой неделе стало известно, что тарифная сделка между Китаем и США готова к утверждению главами двух государств.

