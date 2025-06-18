Мерц рассказал о своих ожиданиях от США

Мерц сообщил, что ожидает введения новых антироссийских санкций США

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил по окончании саммита «Большой семерки» (G7), что «с осторожным оптимизмом» ждет введения новых санкций Соединенных Штатов против России. Об этом политик написал в соцсети X.

При этом ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники проинформировало, что дискуссии главы Белого дома Дональда Трампа с лидерами G7 на саммите не оказали существенного влияния на его позицию по ужесточению рестрикций в отношении РФ.

«Я возвращаюсь в Германию со сдержанным оптимизмом, что и в США будет решение о введении новых санкций против России», — указал Мерц.

В свою очередь, Politico напомнило, что американский лидер в ходе саммита выступил против введения новых мер. Он заявил, что рестрикции «обходятся слишком дорого» и европейцы «должны сделать это первыми».

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что суммарный экономический ущерб США от антироссийских санкций оценивается в 300 миллиардов долларов. Введение масштабных санкций в отношении РФ эксперт назвал «глупостью»