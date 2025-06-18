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01:31, 18 июня 2025Мир

Мерц рассказал о своих ожиданиях от США

Мерц сообщил, что ожидает введения новых антироссийских санкций США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСанкции против России:
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил по окончании саммита «Большой семерки» (G7), что «с осторожным оптимизмом» ждет введения новых санкций Соединенных Штатов против России. Об этом политик написал в соцсети X.

При этом ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники проинформировало, что дискуссии главы Белого дома Дональда Трампа с лидерами G7 на саммите не оказали существенного влияния на его позицию по ужесточению рестрикций в отношении РФ.

«Я возвращаюсь в Германию со сдержанным оптимизмом, что и в США будет решение о введении новых санкций против России», — указал Мерц.

В свою очередь, Politico напомнило, что американский лидер в ходе саммита выступил против введения новых мер. Он заявил, что рестрикции «обходятся слишком дорого» и европейцы «должны сделать это первыми».

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что суммарный экономический ущерб США от антироссийских санкций оценивается в 300 миллиардов долларов. Введение масштабных санкций в отношении РФ эксперт назвал «глупостью»

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