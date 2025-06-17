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10:03, 17 июня 2025Экономика

Ущерб США от антироссийских санкций оценили

Глава РФПИ Дмитриев: Ущерб США от санкций против РФ оценивается в $300 млрд
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Суммарный экономический ущерб США от антироссийских санкций оценивается в 300 миллиардов долларов. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в своем аккаунте в X.

Подобный урон он назвал следствием ошибочной торгово-экономической политики представителей предыдущей администрации Белого дома во главе с экс-президентом страны Джо Байденом. Введение масштабных санкций в отношении РФ Дмитриев назвал «глупостью». «300 миллиардов долларов — это глупость Байдена», — резюмировал глава РФПИ.

Нынешний президент США Дональд Трамп, добавил Дмитриев, признает этот факт и не стремится усиливать конфронтацию с Россией, несмотря на попытки ряда конгрессменов убедить его ввести новые санкции против РФ. Глава Белого дома руководствуется в этом вопросе прежде всего экономическими интересами американских компаний, которые и без того потеряли значительные деньги из-за разрыва двусторонних торговых связей, заключил он.

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Действующие санкции США затронули все ключевые отрасли российской экономики, включая банковский и энергетический. В начале апреля 2025 года двухпартийная группа членов Сената Конгресса США представила законопроект с новыми ограничениями против РФ. Очередной пакет санкций предусматривает в том числе вторичные рестрикции в отношении торговых партнеров РФ. Речь идет, в частности, о 500-процентных пошлинах на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ и уран.

При этом Трамп пока дистанцируется от принятия решения по этому вопросу, отдавая приоритет дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Схожей позиции придерживается и госсекретарь США Марко Рубио. Он предупредил, что введение новых жестких санкций в отношении России может обернуться прекращением диалога с Москвой.

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