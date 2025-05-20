Рубио назвал последствия новых санкций США против России

Рубио: Если США будут угрожать России санкциями, то диалог с РФ прекратится

Президент США Дональд Трамп считает, что введение Вашингтоном новых санкций против России приведет к прекращению диалога с Москвой. Такое последствие новых ограничений назвал госсекретарь США Марко Рубио.

«Если прямо сейчас начать угрожать санкциями, то русские прекратят разговаривать. А для нас полезно иметь возможность разговаривать с ними и подталкивать их к столу переговоров», — сказал он на слушаниях в Сенате в ответ на вопрос о поддержке законопроекта о санкциях против РФ.

До этого Рубио заявил, что США не предоставили России никаких уступок в рамках урегулирования конфликта на Украине. «Ни одна санкция не была отменена. Все ограничения, действовавшие при предыдущей администрации, остаются в силе», — сказал он.