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19:35, 20 мая 2025Мир

Госсекретарь США ответил на вопрос об уступках Трампа Путину

Рубио: Трамп не предоставил никаких уступок Путину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Samuel Corum / Globallookpress.com

Администрация президента США Дональда Трампа не предоставила России никаких уступок в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио на брифинге, трансляция мероприятия доступна на YouTube.

«Ни одна санкция не была отменена в отношении России. Все ограничения, действовавшие при предыдущей администрации, остаются в силе», — сказал он.

По словам госсекретаря, утверждения о потере рычагов давления США на Россию не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин «не добился ни единой уступки» со стороны Вашингтона.

Ранее Рубио назвал основную проблему урегулирования конфликта на Украине. Он выразил мнение, что Москва хочет того, чего у нее сейчас нет и на что она не имеет права, а Киев хочет того, что не может вернуть военным путем.

Вот это да!
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