Госсекретарь США назвал основную проблему урегулирования на Украине

Рубио: Россия хочет того, чего у нее сейчас нет и на что не имеет права

Госсекретарь США Марко Рубио назвал основную проблему урегулирования конфликта на Украине. Об этом он рассказал на брифинге, трансляция мероприятия доступна на YouTube.

«Основная проблема урегулирования конфликта на Украине заключается в том, что Россия хочет того, чего у нее сейчас нет и на что она не имеет права, а Украина хочет того, что не может вернуть военным путем», — сказал он.

Он подчеркнул, что в этом заключается суть проблемы.

Согласно Конституции РФ, Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области входят в состав России с 30 сентября 2022 года.

Ранее Рубио заявил, что конфликт на Украине имеет только дипломатическое, но не военное решение. По словам госсекретаря, украинский кризис обязан закончиться переговорами.