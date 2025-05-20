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19:02, 20 мая 2025Мир

Госсекретарь США назвал основную проблему урегулирования на Украине

Рубио: Россия хочет того, чего у нее сейчас нет и на что не имеет права
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио назвал основную проблему урегулирования конфликта на Украине. Об этом он рассказал на брифинге, трансляция мероприятия доступна на YouTube.

«Основная проблема урегулирования конфликта на Украине заключается в том, что Россия хочет того, чего у нее сейчас нет и на что она не имеет права, а Украина хочет того, что не может вернуть военным путем», — сказал он.

Он подчеркнул, что в этом заключается суть проблемы.

Согласно Конституции РФ, Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области входят в состав России с 30 сентября 2022 года.

Ранее Рубио заявил, что конфликт на Украине имеет только дипломатическое, но не военное решение. По словам госсекретаря, украинский кризис обязан закончиться переговорами.

Вот это да!
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