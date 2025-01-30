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03:51, 30 января 2025Экономика

Регулятор США оставил без изменений базовую ставку

ФРС США сохранила ставку на уровне 4,25-4,5 %
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джером Пауэлл

Джером Пауэлл. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Федеральная резервная система (ФРС) США после трех снижений сохранила ключевую ставку на уровне 4,25 — 4,5 процентов годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Последние данные указывают на то, что экономическая активность продолжает расти уверенными темпами, уровень безработицы стабилизировался на низком уровне в последние месяцы, условия на рынке труда остаются стабильными, отметили в ФРС. В то же время инфляция остается на «несколько повышенном» уровне.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что значительное снижение базовой процентной ставки ФРС США привело бы к уменьшению цен на нефть. По его словам, когда топливо подешевеет, «все станет дешевле для американцев, да и мира в целом». При этом в самом регуляторе считают, что экономическая политика нового главы Белого дома может усилить инфляционное давление в стране.

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