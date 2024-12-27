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14:25, 27 декабря 2024Экономика

В США назвали риски экономической политики Трампа

В ФРС оказались обеспокоены рисками роста инфляции из-за действий Трампа
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Cheney Orr / Reuters

Экономическая политика избранного президента США Дональда Трампа может усилить инфляционное давление в стране. Такое мнение высказали представители Федеральной резервной системы США, слова которых приводит Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, председатель ФРС Джером Пауэлл балансирует на грани, пытаясь избежать конфликта с Трампом. Часть его коллег выражает серьезную обеспокоенность действиями, которые республиканец планирует предпринять после своей инаугурации. Пауэлл, однако, просит сотрудников воздержаться от публичных обсуждений во избежание конфронтации с избранным президентом.

Инфляция в Штатах может оказаться в 2025 году выше ожиданий из-за введения новых тарифов и ужесточения миграционного законодательства. Все это повлечет увеличение цен и заработных плат, считают в Федрезерве.

Ранее экономике Европы спрогнозировали замедление из-за политики Трампа. Такой прогноз озвучил член совета директоров Европейского центробанка (ЕЦБ) Пьеро Чиполлоне, добавив, что негативный сценарий может быть достигнут в случае введения Штатами 10-20 процентных пошлин на импорт товаров. Для крупных экспортеров из Европы американский рынок является очень важным, отметил он.

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