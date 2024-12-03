Экономике Европы спрогнозировали замедление роста из-за политики Трампа

Представитель ЕЦБ Чиполлоне: пошлины на импорт в США замедлят рост ВВП Евросоюза

Введение 10-20 процентных пошлин на импорт иностранных товаров в США, на чем настаивает победивший на президентских выборах в Соединенных Штатах Дональд Трамп, может привести к замедлению темпов роста экономики Евросоюза (ЕС). Об этом заявил член совета директоров Европейского центробанка (ЕЦБ) Пьеро Чиполлоне, его слова приводит «Интерфакс».

Для крупнейших европейских экспортеров Соединенные Штаты являются важным рынком сбыта. Введение пошлин приведет к сокращению внешнего спроса на товары из ЕС и усилению конкуренции на внутреннем рынке, полагает Чиполлоне. «Учитывая всю совокупность факторов, мне кажется, что мы увидим замедление роста (экономики ЕС — прим. «Ленты.ру»)», — предположил член совета директоров ЕЦБ.

В то же время он увидел и определенные плюсы для Европы в торгово-экономической политике Трампа. Чиполлоне считает, что обещание увеличить добычу нефти в США может привести к снижению цен на топливо на мировом энергетическом рынке. В свою очередь, введение импортных пошлин на китайские товары спровоцирует их приток в ЕС. Эти факторы в совокупности могут привести к замедлению темпов роста потребительских цен в Европе, резюмировал Чиполлоне.

В ходе предвыборной кампании кандидат от Республиканской партии США неоднократно заявлял о планах ввести импортные пошлины в размере от 10 до 20 процентов на все иностранные товары, поступающие на американский рынок. Китайскую же продукцию Трамп обещал обложить повышенным тарифом в 60 процентов от таможенной стоимости.

Итогом экономического протекционизма новых властей США, как считают в Международном валютном фонде (МВФ), может стать усиление фрагментации мировой экономики. При реализации подобного сценария одним из главных пострадавших рискует стать промышленный сектор ЕС, который сильный зависит от экспорта в США. Под ударом при таком раскладе, как отмечают аналитики британского банка Barclays, могут оказаться ряд компаний, включая крупнейшего производителя предметов роскоши LVMH и немецкого автомобильного гиганта Volkswagen.