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07:36, 24 января 2025Экономика

Трамп нашел способ понизить мировые цены на нефть

Трамп: Для падения мировых цен на нефть необходимо снизить ставку ФРС
Кирилл Луцюк

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Значительное снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США привело бы к уменьшению цен на нефть. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Его процитировало ТАСС.

По словам нового главы Белого дома, когда нефть подешевеет, «все станет дешевле для американцев, да и мира в целом». Кроме того, снизились бы темпы инфляции, что создало бы условия для дальнейшего уменьшения банковских процентных ставок. Однако, когда именно Трамп собирается встретиться с руководством ФРС, чтобы обсудить данный вопрос, президент пока не уточнил.

Во второй половине декабря минувшего года ФРС в очередной раз понизила процентную ставку. Она была уменьшена на 25 базисных пунктов — до 4,25-4,5 процента годовых. Принятое решение обосновали растущей экономической активностью и приближением инфляции к целевому показателю. Кроме того, улучшились условия на рынке труда.

В то же месяце Трамп признался, что у него нет планов отправлять в отставку главу ФРС Джерома Пауэлла.

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