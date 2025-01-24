Трамп нашел способ понизить мировые цены на нефть

Трамп: Для падения мировых цен на нефть необходимо снизить ставку ФРС

Значительное снижение базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США привело бы к уменьшению цен на нефть. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Его процитировало ТАСС.

По словам нового главы Белого дома, когда нефть подешевеет, «все станет дешевле для американцев, да и мира в целом». Кроме того, снизились бы темпы инфляции, что создало бы условия для дальнейшего уменьшения банковских процентных ставок. Однако, когда именно Трамп собирается встретиться с руководством ФРС, чтобы обсудить данный вопрос, президент пока не уточнил.

Во второй половине декабря минувшего года ФРС в очередной раз понизила процентную ставку. Она была уменьшена на 25 базисных пунктов — до 4,25-4,5 процента годовых. Принятое решение обосновали растущей экономической активностью и приближением инфляции к целевому показателю. Кроме того, улучшились условия на рынке труда.

В то же месяце Трамп признался, что у него нет планов отправлять в отставку главу ФРС Джерома Пауэлла.