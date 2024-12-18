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22:50, 18 декабря 2024Мир

ФРС США в третий раз подряд понизила ставку

ФРС США понизила базовую ставку в третий раз подряд
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Valerie Plesch / dpa / Global Look Press

Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение понизить базовую учетную ставку в третий раз подряд. Об этом указано в пресс-релизе американского регулятора.

Учетная ставка была снижена на 25 базисных пунктов — до 4,25-4,5 процента годовых. В документе отмечается, что экономическая активность в стране растет «уверенными темпами», а инфляция приблизилась к целевому показателю в два процента, хоть и остается повышенной.

В ФРС подчеркнули, что в 2024 году условия на рынке труда улучшились, несмотря на рост безработицы. «Комитет считает, что риски для достижения его целей занятости и инфляции примерно сбалансированы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что новые таможенные пошлины, которые планирует ввести Дональд Трамп, могут помешать прогрессу в сокращении уровня инфляции и угрожают американца ростом расходов. «Такая стратегия может свести на нет прогресс, которого мы добились в борьбе с инфляцией», — сказала глава Минфина Джанет Йеллен.

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