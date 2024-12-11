В планах Трампа увидели угрозу борьбе с инфляцией

Йеллен: запланированные Трампом пошлины могут помешать борьбе с инфляцией

Новые значительные таможенные пошлины, которые планирует ввести избранный президент США Дональд Трамп, могут помешать прогрессу в сокращении уровня инфляции и угрожают американца ростом расходов. Об этом заявила глава Минфина Джанет Йеллен, которую цитирует ТАСС.

«Я опасаюсь, что такая стратегия может свести на нет прогресс, которого мы добились в борьбе с инфляцией, и иметь негативные последствия для экономического роста», — высказалась министр об имеющихся угрозах.

По ее словам, планы Трампа ввести тарифы в размере 60 процентов на китайский импорт и 10-20 процентов на товары из других стран «значительно повысят цены для американских потребителей».

Аналитики полагают, что республиканец может ввести для импорта из Китая пошлины в размере 40, а не 60 процентов. Кроме того, Трамп грозил пошлинами в размере 25 процентов на все товары из Мексики и Канады (премьера последней он назвал губернатором «великого штата Канада», пообещав, что результаты переговоры с ним поразят всех) в связи с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков и намеревался фактически закрыть американский рынок для стран БРИКС, если те попытаются создать альтернативу доллару или начнут сознательно отказываться от него.

ФРС США длительное время удерживал базовую ставку на более чем 20-летнем максимуме в 5,25-5,5 процента, пытаясь подавить инфляцию. Трамп критиковал главу Федрезерва Джерома Пауэлла за нерешительность, отмечая, что заработал много денег и добился большого успеха, благодаря чему обладает «лучшим чутьем», чем у тех, кто сейчас принимает решения по ставкам. При этом добиваться досрочного ухода руководителя регулятора вновь избранный президент не собирается.