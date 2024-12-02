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15:32, 2 декабря 2024Экономика

ЮАР успокоила Трампа насчет валюты БРИКС

МИД ЮАР после угроз Трампа объявил об отсутствии планов создать валюту БРИКС
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетКурс доллара:

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

У стран БРИКС нет планов по созданию общей валюты в качестве альтернативы доллару, такой нарратив связан с искажением фактов и неверной трактовкой заявлений. Об этом после угроз избранного президента США Дональда Трампа о введении заградительных пошлин заявили в МИД ЮАР, пишет Bloomberg.

На прошлой неделе республиканец написал в своей социальной сети Truth Social о том, что введет 100-процентные пошлины в торговле со всеми странами, которые поддержат альтернативы доллару или откажутся от него. По его словам, если кто-то хочет работать против США, то больше не сможет пользоваться преимуществом продаж в их экономику.

В ЮАР подчеркнули, что дискуссии в рамках БРИКС идут вокруг торговли между странами — членами объединения с использованием национальных валют в расчетах и финансовых операциях. Дипломаты успокоили Трампа, что такой процесс позволил бы смягчить последствия колебаний курсов и не сосредотачиваться на борьбе с долларом.

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Ранее в МИД Бразилии назвали слова Трампа бессмысленными и провокационными, потому что после своего вступления в должность ему придется учитывать сложившийся в мировой экономике расклад.

Рассуждения отдельных аналитиков и СМИ о создании членами БРИКС альтернативы доллару не подтверждаются заявлениями официальных лиц. В ЮАР неоднократно говорили об отсутствии дискуссий такого толка, а авторитетные экономисты указывали, что у стран объединения фактически отсутствует экономическая интеграция, что делает невозможной запуск единой валюты. Кроме того, возможная поддержка БРИКС использования юаня натолкнулось бы на противодействие Индии, которая является естественным конкурентом Китая и не намерена переходить на его валюту.

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