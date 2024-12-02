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11:25, 2 декабря 2024Экономика

В одной из стран БРИКС назвали угрозы Трампа бессмысленными

CNN: в Бразилии прокомментировали угрозы Трампа о пошлинах на товары из БРИКС
Дмитрий Воронин

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Власти Бразилии считают бессмысленными и провокационными заявления избранного президента США Дональда Трампа о торговых пошлинах в размере 100 процентов на товары из стран БРИКС, которые тот угрожает ввести, если объединение создаст новую валюту или откажется от доллара. Об этом сообщает CNN Brasil.

Как отмечают источники телеканала в МИД южноамериканской страны, пока такие заявления «не имеют смысла», а будущий глава Белого дома будет учитывать сложившийся расклад в мировой экономике и не станет принимать указанные меры после вступления в должность.

Побеседовавшие с журналистами бразильские дипломаты также напомнили, что похожими шагами американец угрожал и Мексике, которой он обещал ввести 25-процентные пошлины на товары, если страна не ограничит поток нелегалов и наркотиков в США. В ответ президент Клаудия Шейнбаум указала на готовность принять ответные меры. После этого Трамп заявил, что провел с главой Мексики разговор, в ходе которого Шейнбаум «согласилась остановить миграцию через Мексику в США».

Говоря о странах БРИКС, он также потребовал «не создавать» и «не поддерживать какую-либо другую валюту, которая заменила бы могущественный доллар США».

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