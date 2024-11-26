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19:57, 26 ноября 2024Экономика

Президент Мексики ответила на угрозы Трампа

В Мексике заявили о готовности ответить зеркально в случае введения пошлин США
Дмитрий Воронин
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Фото: Carlos Jasso / Reuters

Мексика готова принять ответные меры в случае введения США пошлин против мексиканских товаров, заявила во вторник президент страны Клаудия Шейнбаум. Ее слова приводитThe Associated Press (АP).

«В ответ за одним тарифом последует другой, и так далее, пока мы не поставим под угрозу общий бизнес», — сказала глава государства. По словам журналистов, политик имела в виду американских автопроизводителей, у которых есть заводы по обе стороны границы.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп пригрозил введением 25-процентных пошлин на мексиканские товары, если страна не ограничит поток нелегалов и наркотиков в США.

Шейнбаум подчеркнула, что Мексика многое сделала для того, чтобы остановить поток мигрантов, отметив, что «караваны мигрантов больше не достигают границы». В ответе Трампу она также указала, что поток наркотиков является американской, а не мексиканской проблемой. «Я думаю, мы придем к соглашению», — резюмировала президент.

Отношения Трампа с Мексикой были непростыми и во время его предыдущего президентства. В день повторного избрания республиканца, 6 ноября, курс мексиканского песо, который еще весной называли самой прибыльной в мире валютой, резко снизился по отношению к доллару на фоне опасения введения пошлин.

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