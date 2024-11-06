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14:35, 6 ноября 2024Экономика

Валюта одной страны обвалилась на фоне избрания Трампа президентом США

Курс мексиканского песо обвалился на фоне новостей о победе Трампа на выборах
Дмитрий Воронин
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Raquel Cunha / Reuters

Курс мексиканского песо резко снизился к американскому доллару на фоне новостей о победе Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом пишет Reuters.

Валюта граничащей с США страны обвалилась до минимальных с августа 2022 года 20,77 песо за доллар, потеряв примерно 3,2 процента в рамках одной торговой сессии. Как отмечается в материале, такая динамика отразила опасения трейдеров, что выигрывающий голосование кандидат от республиканцев реализует свое обещание ввести новые пошлины на импорт из Мексики.

Еще весной песо называли самой прибыльной в мире валютой, выросшей в 2023 году на 15 процентов. В марте курс составлял 16,69 за доллар однако затем он сначала упал после избрания в июне Клаудии Шейнбаум новым президентом страны, а затем оказался под давлением на фоне предвыборной ситуации в США.

Отношения Трампа с Мексикой не были простыми и во время его предыдущего президентства. Так, в 2016 году, после американских выборов песо упал сразу на 8,5 процента, а позднее тогдашний глава Мексики Энрике Пенья Ньето отказался платить за строительство стены на границе с США.

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