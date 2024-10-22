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14:38, 22 октября 2024Экономика

Индия отказалась бороться с долларом

Bloomberg: идея превратить БРИКС в коалицию противников США не нравится Индии

Фото: Станислав Красильников / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Властям Индии не нравится идея превращения БРИКС в коалицию противников США, тон в которой задавали бы Россия и Китай. Об этом со ссылкой на индийских чиновников, знакомых с вопросом, пишет Bloomberg.

В связи с этим, говорится в материале, страна выступает против дальнейшего расширения организации, а ее подход поддерживают другие основатели БРИКС — Бразилия и ЮАР. Кроме того, инициативу полностью отвергают вступившие в объединение ОАЭ, у которых очень хорошие отношения с Западом.

Об отказе большинства членов БРИКС бороться с гегемонией доллара говорит и тот факт, что встреча министров финансов и глав Центробанков БРИКС, которая накануне казанского саммита прошла в Москве, обошлась без глав ведомств Китая, Индии и ЮАР.

Директор Центра европейских исследований Китайского народного университета в Пекине Ван Ивей отмечает, что российская идея платежей в обход доллара кажется слишком амбициозной даже Китаю. Кроме того, остальные страны БРИКС не находятся под западными санкциями, поэтому не имеют мотивации полностью перекраивать мировой порядок.

Ранее журнал The Economist выяснил, что на саммите БРИКС президент России Владимир Путин хочет представить план по разрушению долларовой системы. По данным источников, основная идея заключается в построении новой глобальной финансово-платежной системы, что придаст блоку вес, а также нанесет удар по доминированию США.

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      Платон Щукин
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