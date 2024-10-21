Стало известно о «плане Путина» по разрушению долларовой системы

The Economist: на саммите БРИКС Путин представит план по крушению доллара

На саммите БРИКС, который пройдет в Казани, президент России Владимир Путин якобы представит план по разрушению долларовой системы. Об этом стало известно The Economist.

Глава государства рассчитывает «придать блоку вес» и предложить лидерам стран-участниц построить новую глобальную финансово-платежную систему, «чтобы нанести удар по доминированию Америки в мировых финансах и защитить Россию и ее друзей от санкций», пишет издание.

Создание альтернативной платежной системы БРИКС обеспечит странам Глобального Юга более дешевые и быстрые транзакции, а также позволит привлечь развивающиеся экономики. На Западе тем временем опасаются, что этот механизм позволит участникам обходить наложенные санкции и приведет к крушению многолетнего доминирования США в мировой финансовой системе, которое было «основой послевоенного порядка». К сегодняшнему дню мировые национальные резервы в долларах снизились примерно с 70 до 58 процентов.

«Отправлять деньги по всему миру — это примерно то же самое, что лететь дальнемагистральным рейсом. Если два аэропорта не связаны напрямую, пассажирам придется делать пересадку, в идеале — в оживленном хабе, где стыкуются множество других самолетов. В мире международных платежей крупнейшим хабом является Америка, где многие банки мира обменивают иностранную валюту на доллары, а затем на валюты, в которых поступают платежи», — отмечают авторы статьи.

Так как почти все банки, проводящие операции в долларах, должны делать это через банк-корреспондент в Америке, в США могут отслеживать потоки на предмет признаков финансирования терроризма и уклонения от санкций, что дает Вашингтону огромный рычаг давления. За последние 20 лет число людей, попавших под американские санкции, выросло более чем на 900 процентов (примерно до 9400). Также США вмешивались в работу формально независимой бельгийской системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, требуя отключать неугодные банки и целые страны, например, Иран и Россию.

Путин надеется извлечь выгоду из неудовлетворенности долларовой системой, считают в The Economist. Наиболее серьезной инициативой считается план использования цифровых денег, обеспеченных фиатными валютами — это позволит центральным банкам, а не банкам-корреспондентам, имеющим доступ к долларовой клиринговой системе в Америке, участвовать в трансграничных транзакциях.

Ранее бывший вице-президент Нового банка развития (НБР) БРИКС Паулу Ногейра Батиста призвал создать альтернативную международную платежную систему, неуязвимую для санкций США и других стран Запада. По словам бывшего топ-менеджера, странам объединения необходимо продолжать расширять международные операции в национальных валютах и строить альтернативу SWIFT.