Шансы БРИКС создать аналог евро оценили

Аналитик Осадчий: аналог евро в рамках БРИКС создать невозможно

Несмотря на потребность в валюте, альтернативной доллару или евро, БРИКС едва ли сможет ее создать. Об этом заявил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Его цитирует «Реальное время».

По словам специалиста, юань не сможет сыграть такую роль, поскольку это ни твердая, ни свободно конвертируемая валюта. Да и Индия на такое никогда не согласится. Золото — чересчур неудобно.

Более того, для создания единой валюты странам БРИКС потребуется сформировать большие товарные и финансовые потоки, а политические взаимоотношения вывести на уровень союзнических. И если Россия и Китай смогли выстроить партнерство, то вот у КНР и Индии отношения очень напряженные. В свою очередь, ни Бразилия, ни ЮАР не наладили с Россией серьезных экономических и финансовых отношений.

По словам Осадчего, БРИКС — это аморфное образование, у которого нет шансов создать работоспособный аналог экю или евро. А если вдруг он и появится, то едва ли окажется особенно востребован.

«Страны-участники не возьмут на себя риски создания и поддержания обращения такой валюты», — считает Осадчий.

Ранее заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков высказался о той пользе, которую могла бы принести единая биржа стран БРИКС. Она позволила бы странам этой организации уйти от доллара, вести расчеты в национальных валютах. Не исключено даже появление собственного расчетного механизма на основе блокчейна и единой виртуальной валюты.