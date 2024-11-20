Оценено влияние готовящихся Трампом пошлин на замедление роста экономики Китая

Reuters: введенные Трампом пошлины снизят рост экономики Китая на 0,5-1,0 п.п.

Избранный президентом США Дональд Трамп может ввести для импорта из Китая пошлины в 40, а не в 60 процентов. Это следует из результата опроса аналитиков, проведенного Reuters.

Как напоминает агентство, республиканец, который должен вступить в должность в январе, во время предвыборной кампании анонсировал огромные тарифы на товары из Китая, что вызвало беспокойство в Пекине и усилило риски экономического роста КНР. Его сокращение в 2025 году эксперты в контексте ожидающихся изменений оценили в диапазоне от 0,5 до 1,0 процентного пункта (п.п.).

Также они отмечают, что стимулирования внутреннего спроса, которым с конца сентября занялись китайские власти, чтобы компенсировать ожидаемое падение экспорта, окажется недостаточно и потребуются новые меры. Такое мнение высказали 19 из 23 опрошенных специалистов.

При этом большинство из них сохранили оценки роста экономики КНР на текущий и 2025 годы на уровне 4,8 и 4,5 процента соответственно, оставшись в рамках прогнозов, сделанных перед выборами в США. Их пока не корректируют, ожидая начала реализации торговой политики администрации Трампа.

Ранее американские СМИ узнали о реакции властей Китая, испытавших облегчение от того, что, как ожидается, в новой администрации избранного президента США не будет наиболее жестких критиков Пекина. Речь, в частности, идет о бывшем госсекретаре Майке Помпео.