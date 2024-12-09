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11:44, 9 декабря 2024Экономика

Трамп высказался о возможности замены главы ФРС

Трамп заявил об отсутствии планов менять отказавшегося увольняться главу ФРС
Дмитрий Воронин

Фото: Hu Yousong / Globallookpress.com

Избранный президент Дональд Трамп заявил об отсутствии планов менять главу ФРС Джерома Пауэлла, ранее отказавшегося увольняться досрочно. Соответствующий комментарий республиканца прозвучал в его интервью NBC, которое цитирует Bloomberg.

Трамп ответил журналисту, что не видит возможности замены Пауэлла, срок полномочий которого истекает в мае 2026 года. «Если бы я сказал ему покинуть свой пост, он бы согласился. Если же я его попросил бы, то, вероятно, нет», — приводит агентство слова политика.

Трамп, в годы предыдущего президентства которого Пауэлл возглавил американский эквивалент Центробанка, впоследствии неоднократно критиковал его действия. В частности, он высказывался за то, чтобы получить право голоса в вопросах денежно-кредитной политики. «Я думаю, что имею право сказать: "Вам следует немного подняться или опуститься". Я не думаю, что мне следует разрешать приказывать это», — говорил Трамп за несколько недель до прошедших в ноябре выборов главы государства.

Несколько раньше, летом кандидат в президенты отмечал, что заработал много денег и добился большого успеха, благодаря чему обладает «лучшим чутьем», чем у тех, кто принимает решения в ФРС — он критиковал Пауэлла за нерешительность в вопросе снижения ставок.

Федрезерв в течение более чем года удерживал базовую ставку на более чем 20-летнем максимуме в 5,25-5,5 процента, пытаясь подавить инфляцию. В сентябре показатель понизили на 50 базисных пунктов, а в ноябре повторили решение с вдвое меньшим шагом, доведя ставку до уровня 4,5–4,75 процента годовых.

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