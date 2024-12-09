Трамп высказался о возможности замены главы ФРС

Трамп заявил об отсутствии планов менять отказавшегося увольняться главу ФРС

Избранный президент Дональд Трамп заявил об отсутствии планов менять главу ФРС Джерома Пауэлла, ранее отказавшегося увольняться досрочно. Соответствующий комментарий республиканца прозвучал в его интервью NBC, которое цитирует Bloomberg.

Трамп ответил журналисту, что не видит возможности замены Пауэлла, срок полномочий которого истекает в мае 2026 года. «Если бы я сказал ему покинуть свой пост, он бы согласился. Если же я его попросил бы, то, вероятно, нет», — приводит агентство слова политика.

Трамп, в годы предыдущего президентства которого Пауэлл возглавил американский эквивалент Центробанка, впоследствии неоднократно критиковал его действия. В частности, он высказывался за то, чтобы получить право голоса в вопросах денежно-кредитной политики. «Я думаю, что имею право сказать: "Вам следует немного подняться или опуститься". Я не думаю, что мне следует разрешать приказывать это», — говорил Трамп за несколько недель до прошедших в ноябре выборов главы государства.

Несколько раньше, летом кандидат в президенты отмечал, что заработал много денег и добился большого успеха, благодаря чему обладает «лучшим чутьем», чем у тех, кто принимает решения в ФРС — он критиковал Пауэлла за нерешительность в вопросе снижения ставок.

Федрезерв в течение более чем года удерживал базовую ставку на более чем 20-летнем максимуме в 5,25-5,5 процента, пытаясь подавить инфляцию. В сентябре показатель понизили на 50 базисных пунктов, а в ноябре повторили решение с вдвое меньшим шагом, доведя ставку до уровня 4,5–4,75 процента годовых.