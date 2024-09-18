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22:23, 18 сентября 2024Экономика

США снизили базовую процентную ставку впервые за четыре года

ФРС США впервые с 2020 года понизила базовую ставку, до 4,75-5 процентов годовых

Фото: Pixabay

Федеральная резервная система (ФРС) США в ходе сентябрьского заседания впервые с 2020 года снизила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 4,75-5 процентов годовых. Об этом говорится в заявлении регулятора.

На фоне прогресса в отношении инфляции и с учетом соотношения рисков комитет по открытым рынкам ФРС решил снизить ставку. Кроме того, экономическая активность продолжает расти уверенными темпами, отмечается в документе.

«Инфляция продвинулась к достижению цели Комитета в 2 процента, но остается несколько повышенной», — заявили в ФРС. В документе также отмечается, что ФРС обрела большую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2 процентам.

Ранее стало известно, что в США на 9,6 процента выросло количество домов, строительство которых началось в августе. Сектор жилищного строительства восстановился после спада, который наблюдался месяцем ранее. Количество новых строек выросло до 1,36 миллиона — это самый высокий показатель с апреля.

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      Марина Совина
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