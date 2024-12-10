Трамп назвал канадского премьера губернатором «штата Канада»

Трамп назвал Трюдо губернатором великого штата Канада

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп назвал канадского премьер-министра Джастина Трюдо губернатором «великого штата Канада». Об этом избранный президент написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Уточняется, что Трамп сделал данное высказывание на фоне разногласий двух стран из-за возможного введения жестких тарифов. «Было очень приятно поужинать на днях с губернатором великого штата Канада Джастином Трюдо», — написал он.

Трамп добавил, что рассчитывает в скором времени встретиться с «губернатором» и продолжить «глубокие» переговоры по тарифам и торговле. По его словам, результаты обсуждения поразят всех.

Ранее Палата общин парламента Канады не поддержала инициативу оппозиционной Консервативной партии о вынесении вотума недоверия правительству Трюдо. Отмечается, что это была третья попытка сместить премьера.