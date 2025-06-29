Трамп назвал тупым главу ФРС США

Президент США Дональд Трамп назвал тупым главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла за отказ снижать процентную ставку. Соответствующее заявление политик сделал в интервью телеканалу Fox News.
«У нас в Федрезерве находится тупой человек... Нам следует быть на уровне одного-двух процентов», — сказал глава Белого дома.
Трамп добавил, что у него есть три кандидатуры на замену действующему главе ФРС Пауэллу.
Ранее глава ФРС Джером Пауэлл ранее говорил, что введенные Белым домом таможенные пошлины в ближайшем будущем приведут к значительному росту инфляции.
Американский лидер позднее назвал Пауэлла «очень политизированным парнем» и «очень глупым человеком», добавив, что рассматривает трех или четырех кандидатов на замену функционеру.