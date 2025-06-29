Трамп назвал тупым главу ФРС США за отказ снижать процентную ставку

Президент США Дональд Трамп назвал тупым главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла за отказ снижать процентную ставку. Соответствующее заявление политик сделал в интервью телеканалу Fox News.

«У нас в Федрезерве находится тупой человек... Нам следует быть на уровне одного-двух процентов», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что у него есть три кандидатуры на замену действующему главе ФРС Пауэллу.

Ранее глава ФРС Джером Пауэлл ранее говорил, что введенные Белым домом таможенные пошлины в ближайшем будущем приведут к значительному росту инфляции.

Американский лидер позднее назвал Пауэлла «очень политизированным парнем» и «очень глупым человеком», добавив, что рассматривает трех или четырех кандидатов на замену функционеру.