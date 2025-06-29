Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:48, 29 июня 2025Экономика

Трамп назвал тупым главу ФРС США

Трамп назвал тупым главу ФРС США за отказ снижать процентную ставку
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Джером Пауэлл

Джером Пауэлл. Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал тупым главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла за отказ снижать процентную ставку. Соответствующее заявление политик сделал в интервью телеканалу Fox News.

«У нас в Федрезерве находится тупой человек... Нам следует быть на уровне одного-двух процентов», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что у него есть три кандидатуры на замену действующему главе ФРС Пауэллу.

Ранее глава ФРС Джером Пауэлл ранее говорил, что введенные Белым домом таможенные пошлины в ближайшем будущем приведут к значительному росту инфляции.

Американский лидер позднее назвал Пауэлла «очень политизированным парнем» и «очень глупым человеком», добавив, что рассматривает трех или четырех кандидатов на замену функционеру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Баку отменил все мероприятия по линии Москвы. Поводом назвали «насильственные действия» против азербайджанцев в Екатеринбурге

    Трамп назвал причину срыва торговых переговоров с Канадой

    Беженец из Авдеевки потерял глаз из-за избивших его за русский язык бойцов ВСУ

    Во Франции призвали прекратить выписывать чеки Украине

    Пленный украинец раскрыл подробности о латиноамериканцах в рядах ВСУ

    Трамп назвал условие снятия санкций с Ирана

    На Украине рассказали о способности российской артиллерии бить по окраинам Сум

    Трамп назвал тупым главу ФРС США

    Нетаньяху получил недельную отсрочку от дачи показаний в суде

    Определился состав групп в Пути РПЛ Кубка России по футболу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости