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20:22, 24 июля 2025Экономика

Трамп придет на экскурсию по стройплощадке в ФРС

WP: Трамп присоединится к экскурсии в ФРС, главу которой он постоянно критикует
Дмитрий Воронин

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп посетит Федеральную резервную систему (ФРС) в четверг днем, присоединившись к ранее запланированной экскурсии для представителей Белого дома по строительной площадке в рамках ремонтных работ в ее исторических зданиях. Об этом пишет Washington Post (WP).

Трамп в течение последних месяцев нещадно критикует главу ФРС Джерома Пауэлла за то, что тот не торопится снижать ставки. Только в конце июня глава Соединенных Штатов назвал ответственного за монетарную политику чиновника «очень политизированным парнем» и «очень глупым», а также «очень тупым человеком».

Срок полномочий Пауэлла истекает в 2026 году и Трампу уже приходилось опровергать сообщения о его намерении уволить главу ФРС досрочно.

Тем не менее на прошлой неделе стало известно, что у Белого дома возникли вопросы к стоимости ремонта зданий ФРС, выросшей на 700 миллионов долларов, до 2,5 миллиарда. «Мы хотим встретиться с лицами, отвечающими за этот проект, получить от них информацию и выяснить, на каком этапе мы находимся»», — заявила тогда директор Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома Рассел Воут.

На фоне этого, отмечается в материале WP, вопрос о тратах на реконструкцию может быть связан с попыткой заложить основу для возможного увольнения Пауэлла «по уважительной причине».

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