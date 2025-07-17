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20:44, 17 июля 2025Экономика

В администрации Трампа заинтересовались резко подорожавшим ремонтом зданий ФРС

Воут: Белый дом проверит рост стоимости ремонта зданий ФРС на 700 млн долларов
Вячеслав Агапов

Фото: IMAGO / dts Nachrichtenagentur / Globallookpress.com

Администрация президента США Дональда Трампа заинтересовалась резко подорожавшим ремонтом зданий Федеральной резервной системы (ФРС). О проверке заявил директор Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома Рассел Воут, его слова приводит РИА Новости.

Администрация американского лидера обратила внимание на превышение сметы на ремонт на 700 миллионов долларов — итоговая стоимость выросла до 2,5 миллиарда долларов.

«Мы хотим выяснить, что происходит. Очевидно, что превышение сметы вызывает серьезную озабоченность, и мы не считаем, что одной проверки генерального инспектора будет достаточно. Поэтому мы хотим встретиться с лицами, отвечающими за этот проект, получить от них информацию и выяснить, на каком этапе мы находимся», — пояснил Воут.

По его словам, проверка не имеет политического контекста и не связана с тем, что глава государства уже не первый месяц критикует главу ФРС и намерен добиться его увольнения с должности. Спикер также отметил, что в рамках проекта на зданиях ведомства планируют разбить сады, отделать стены мрамором и построить отдельные лифты для VIP-персон. Стоимость работ составит почти две тысячи долларов за квадратный метр, что вдвое дороже работ в любом из других исторических зданий федерального правительства США.

За время второго президентского срока Трамп неоднократно оскорблял главу ФРС Джерома Пауэлла — называл «очень политизированным парнем» и «очень глупым человеком», а с недавних пор стал подписывать в соцсетях как «очень поздно, Пауэлл». По мнению президента, ФРС давно пора снизить ключевую ставку в стране, а ее руководитель в то же время опасается возможного ускорения инфляции, особенно на фоне решения Трампа развязать торговую войну.

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