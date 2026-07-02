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10:26, 2 июля 2026Интернет и СМИ

Звезда КВН и Comedy Club раскрыл закулисье популярного реалити-шоу

Комик Дмитрий Кожома заявил, что на съемках шоу «Большой куш» постоянно испытывал стресс
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известный актер и комик, звезда КВН и Comedy Club Дмитрий Кожома раскрыл закулисье популярного реалити-шоу «Большой куш. Бангкок», в котором он сражался за денежный приз в паре с юмористкой Евгенией Искандаровой. В интервью для проекта «Предельник», запись которого доступна на YouTube, он заявил, что на проекте постоянно испытывал стресс.

Кожома рассказал, что выпуски шоу снимались с утра до вечера. При этом, по его словам, порой съемки шли ночью из-за того, что участники после испытаний должны были на камеру комментировать все события прошедшего дня.

«Когда ты в этом проекте участвуешь, ты всегда в стрессе, потому что думаешь: "Ага, эти поступили так, тебе нужно сделать так, а тут нужно так. Тебе сказали вот так, тут надо не спалиться, тут нужно так". И ты как будто бы без остановки играешь в "Мафию". (...) У тебя нет возможности передохнуть, снять маску и сказать: "Фух, сейчас я вот отдохну и вернусь". Нет, ты всегда в напряжении», — поделился Кожома воспоминаниями о съемках в «Большом куше».

Ранее сообщалось, что звезда юмористического проекта Сomedy Woman Мария Кравченко получила травму на съемках «Большого куша». Она пожаловалась, что повредила ногу и не могла ходить.

Шоу «Большой куш. Бангкок» транслировалось на канале ТНТ в 2025 году. В эфире 12 звездных пар, приехавших в столицу Таиланда, получили чемоданы, в одном из которых были спрятаны десять миллионов рублей. Чтобы остаться в игре, участники проходили различные испытания, а также плели интриги и блефовали.

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