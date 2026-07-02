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10:17, 2 июля 2026Россия

Армия России ударила по одному из ключевых военных предприятий Украины

Минобороны России сообщило об ударе по предприятию радиоэлектронной промышленности в Киеве
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

Российская армия ударила по одному из ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о расположенном в Киеве предприятии радиоэлектронной промышленности ООО «Научно-производственная компания "Атлон Авиа"». Объект обеспечивал Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотниками большой дальности Ан-196 «Лютый», ударными дронами «Магура УА», а также летательными аппаратами других типов и барражирующими боеприпасами.

Всего в ходе массированной ночной атаки по Киеву поражены восемь объектов, включая предприятия авиационной и ракетной промышленности, газораспределительную станцию, транспортно-логистический центр и другие цели, работающие в интересах ВСУ.

Ранее ночной массированный удар по Украине прокомментировал президент республики Владимир Зеленский. Он назвал Киев основной целью атаки.

В свою очередь, украинский военкор Богдан Мирошников подчеркнул, что главной особенностью удара стало массовое применение Российской армией реактивных дронов «Герань».

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