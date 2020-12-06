Адвокат раскрыла способ обмана заболевших COVID-19 россиян

Адвокат бюро «Мусаев и партнеры» Надежда Ермолаева раскрыла агентству «Прайм» способ обмана россиян, заболевших коронавирусом.

По ее словам, мошенники обманными путями, маскируясь под официальные инстанции, заполучают персональные данные заболевших COVID-19 россиян, а затем оформляют от их имени заявку на кредит.

Юрист заявила, что в таком случае нужно сразу записать в одобрившую кредит организацию или банк заявление о том, что это сделали злоумышленники, а истинный владелец персональных данных не отправлял заявку на кредит. Кроме того, нужно подать заявление в органы внутренних дел о совершении преступления или его попытке.

Как отметила адвокат, пандемия коронавируса и всеобщий локдаун коренным образом изменили криминогенную обстановку. По информации МВД, только за девять месяцев 2020 года число краж средств с карт граждан при помощи выманивания их персональных данных выросло в несколько раз.

В октябре эксперты раскрыли популярные схемы мошенничества и способы обмана россиян во время второй волны коронавируса. Одна из самых популярных уловок — предложение купить справку, где подтверждено отсутствие COVID-19. Также мошенники промышляют в Zoom: пользователям приходят так называемые «письма счастья», где говорится о возможности получить некую компенсацию за связанные с пандемией неудобства.