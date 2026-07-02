Раскрыты обстоятельства смерти найденного в реке актера из «Бригады»

ТАСС: Криминал в смерти звезды «Бригады» Высоковского опровергли

Смерть 62-летнего звезды «Бригады» и «Бумера» Александра Высоковского не носит криминальный характер. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства назвал случившееся с актером несчастным случаем.

62-летнего Высоковского без признаков жизни обнаружили в реке Оке в Московской области. Накануне он отправился на рыбалку вместе с 17-летним сыном в район Пущинской косы. В какой-то момент родственники разминулись — актер отошел вдоль течения и не вернулся. По факту его смерти возбуждено уголовное дело.

