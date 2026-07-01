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20:18, 1 июля 2026Силовые структуры

Следователи возбудили дело после обнаружения в реке тела звезды «Бригады»

В Московской области завели дело после обнаружения в реке тела звезды «Бригады»
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Московской области возбудили дело после обнаружения в реке тела звезды «Бригады» и «Бумера» Александра Высоковского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, уголовное дело возбуждено по факту смерти актера, во взаимодействии с криминалистом проводится осмотр места происшествия, осуществляются допросы, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы.

Тело 62-летнего Высоковского обнаружили в реке Оке в Московской области. Мужчина отправился на рыбалку вместе с 17-летним сыном. В какой-то момент они разминулись, старший пошел дальше по пущинской косе. Подросток ждал и искал отца, но безуспешно.

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