Следователи возбудили дело после обнаружения в реке тела звезды «Бригады»

В Московской области завели дело после обнаружения в реке тела звезды «Бригады»

В Московской области возбудили дело после обнаружения в реке тела звезды «Бригады» и «Бумера» Александра Высоковского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, уголовное дело возбуждено по факту смерти актера, во взаимодействии с криминалистом проводится осмотр места происшествия, осуществляются допросы, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы.

Тело 62-летнего Высоковского обнаружили в реке Оке в Московской области. Мужчина отправился на рыбалку вместе с 17-летним сыном. В какой-то момент они разминулись, старший пошел дальше по пущинской косе. Подросток ждал и искал отца, но безуспешно.