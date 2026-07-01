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17:10, 1 июля 2026Культура

Тело звезды «Бригады» нашли в реке. Актер пропал после рыбалки с сыном

Тело звезды «Бригады» и «Бумера» Александра Высоковского нашли в реке в Подмосковье
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: фильм «Бригада»

Тело 62-летнего звезды «Бригады» и «Бумера» Александра Высоковского обнаружили в реке Оке в Московской области.

Информацию подтвердил ТАСС источник в оперативных службах. Также об обнаружении тела актера сообщил Telegram-канал Shot.

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Что известно об исчезновении Высоковского?

Как рассказала супруга артиста Лилия, он пропал без вести во вторник, 30 июня, в районе города Пущино. Мужчина отправился на рыбалку вместе с 17-летним сыном. В какой-то момент они разминулись, старший пошел дальше по пущинской косе. Подросток ждал и искал отца, но безуспешно. Он отправился домой. Близкие пропавшего забили тревогу — жена заявила в полицию о его исчезновении. К поискам подключили волонтеров отрядов «ЛизаАлерт».

«Вчера в районе Пущинской косы пропал мой муж Александр Высоковский. Пошел дальше по косе и не вернулся. Течение очень сильное. На воде не ищут, средств нет. Прошу о помощи всех, у кого есть моторные лодки и хорошие структурные эхолоты», — обращалась к общественности супруга актера.

Фото: Лана Абрамова / PhotoXPress.ru / Legion-Media

Биография Высоковского

Высоковский родился 24 августа 1963 года в городе Байконуре (ранее Ленинск) Казахстана, в семье военного. После перевода отца в Москву Александр окончил авиастроительный техникум. Затем три года отслужил на флоте в Северодвинске. После этого поступил в Щукинское театральное училище. Служил во МХАТе и Театре имени Станиславского.

В наукоград Пущино в Подмосковье Высоковский переехал 17 лет назад. Рядом с зеленым городком находится аэродром — там 40-летний артист освоил профессию летчика гражданской авиации.

Актер прославился благодаря роли в «Бригаде» — он сыграл охранника Саши Белого, бывшего спецназовца Максима Карельского, который по сценарию был внедрен в его окружение и расправился с Космосом, Пчелой и Филом. В «Бумере» Высоковский сыграл полицейского. Также снимался в сериалах «Марш Турецкого», «Ундина», Next, «Петр Первый».

Кроме того, звезда занимался режиссурой, сценариями и продюсированием. Его самая свежая работа — мини-сериал «Я найду тебя через три года» о непростых семейных отношениях. Высоковский проводил съемки и в Пущино: в 2007 году на аэродроме в Большом Грызлово снимал фильм «Сердце врага» о Великой Отечественной войне. Четыре года назад артист приступил к съемкам пилотной серии фильма ужасов «Love ...is». Однако сериал так и не вышел на экраны, пишет KP.RU.

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